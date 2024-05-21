RT в Telegram
Подпишись

Bild: в Германии произошёл масштабный сбой в работе интернета и мобильной связи

Короткая ссылка
Жители Германии утром во вторник, 21 мая, столкнулись с крупным сбоем в работе мобильной связи и интернета.
Bild: в Германии произошёл масштабный сбой в работе интернета и мобильной связи
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Bild.

Сбой затронул операторов 1&1, Telekom и O2 и сервис онлайн-банкинга Postbank.

Telekom в социальной сети X (бывший Twitter) подтверждает проблемы с доступом к телевизионному сервису Magenta TV и заявляет, что принимает все усилия, чтобы устранить неисправность.

Трудности со связью отмечаются в основном в крупных городах Германии, среди которых Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне.

Ранее сообщалось о сбоях в работе GPS в Прибалтике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить