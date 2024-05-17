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Власти России и Йемена выразили обеспокоенность эскалацией в Красном море

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими заявили об обеспокоенности, вызванной напряжённой ситуацией в акватории Красного моря.
Власти России и Йемена выразили обеспокоенность эскалацией в Красном море
  • РИА Новости

«Выражена обоюдная озабоченность ростом напряжённости в акваториях Красного моря и Аденского залива», — отмечается в тексте.

Также в МИД добавили, что Богданов и аль-Алими затронули вопрос дальнейшего развития дружественных российско-йеменских связей, включая торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по эсминцу USS Mason США в акватории Красного моря.

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