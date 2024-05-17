Министр экономики Омана отметил улучшение отношений стран региона с Россией
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Об этом на пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сказал министр экономики Омана Саид бен Мухаммед аль-Сакри.
«Они (отношения) сейчас вышли на качественно новый уровень», — приводит слова министра ТАСС.
В ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман.
Ранее глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что его государство поддерживает взаимодействие с Россией на различных международных площадках.