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Министр экономики Омана отметил улучшение отношений стран региона с Россией

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Отношения России с членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) вышли на новый уровень.
Министр экономики Омана отметил улучшение отношений стран региона с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом на пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сказал министр экономики Омана Саид бен Мухаммед аль-Сакри.

«Они (отношения) сейчас вышли на качественно новый уровень», — приводит слова министра ТАСС.

В ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман.

Ранее глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что его государство поддерживает взаимодействие с Россией на различных международных площадках.

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