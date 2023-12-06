Президент ОАЭ заявил о взаимодействии с Россией на международных площадках
- Gettyimages.ru
Выступая в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Абу-Даби, президент ОАЭ заявил, что это взаимодействие, помимо прочего, включает в себя контакты по линиям БРИКС, а также ШОС и ССАГПЗ.
«ОАЭ поддерживает взаимодействие с Россией на различных международных площадках, в том числе БРИКС, ШОС и ССАГПЗ», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил о планах обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также на Украине.