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Президент ОАЭ заявил о взаимодействии с Россией на международных площадках

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Объединённые Арабские Эмираты поддерживают взаимодействие с Россией на различных международных площадках. С таким заявлением выступил глава ближневосточного государства Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
Президент ОАЭ заявил о взаимодействии с Россией на международных площадках
  • Gettyimages.ru

Выступая в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Абу-Даби, президент ОАЭ заявил, что это взаимодействие, помимо прочего, включает в себя контакты по линиям БРИКС, а также ШОС и ССАГПЗ.

«ОАЭ поддерживает взаимодействие с Россией на различных международных площадках, в том числе БРИКС, ШОС и ССАГПЗ», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин заявил о планах обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также на Украине.

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