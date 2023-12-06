Путин заявил о планах обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в Газе и на Украине
- РИА Новости
По его словам, будут обсуждены ситуации в наиболее горячих точках, прежде всего палестино-израильский конфликт.
«Безусловно, проинформирую вас о ситуации в сфере украинского кризиса», — отметил российский лидер.
Также Путин отметил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.
6 декабря Путин прибыл в Абу-Даби.
Церемония официальной встречи президента России прошла во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации).