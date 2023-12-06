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Путин заявил о планах обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в Газе и на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил о планах обсудить с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и на Украине.
Путин заявил о планах обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в Газе и на Украине
  • РИА Новости

По его словам, будут обсуждены ситуации в наиболее горячих точках, прежде всего палестино-израильский конфликт.

«Безусловно, проинформирую вас о ситуации в сфере украинского кризиса», — отметил российский лидер.

Также Путин отметил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

6 декабря Путин прибыл в Абу-Даби.

Церемония официальной встречи президента России прошла во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации).

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