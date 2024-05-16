Суд ООН проведёт слушания по запросу ЮАР по поводу операции Израиля в Рафахе

Международный суд ООН 16 мая начинает двухдневные слушания по запросу ЮАР по поводу принятия дополнительных временных мер в отношении Израиля из-за операции в Рафахе.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, это уже четвёртое обращение ЮАР в Международный суд в связи с ситуацией в секторе Газа.

ЮАР просит суд приказать Израилю вывести войска из Рафаха, принять меры для обеспечения беспрепятственного доступа должностных лиц ООН, гуманитарных организаций и журналистов в сектор Газа, а также в течение одной недели отчитаться о том, как он выполняет эти требования.

Ранее к иску ЮАР присоединились Египет и Турция.

Операция Израиля в Рафахе началась утром 7 мая. По данным ООН, из-за бомбардировок город покинули около 110 000 человек.