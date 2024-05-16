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Песков заявил о способности Китая противодействовать давлению США и других стран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Китай достаточно силен, чтобы противодействовать давлению Соединённых Штатов и других стран.
Песков заявил о способности Китая противодействовать давлению США и других стран
  • © Фотохост-агентство "РИА Новости"

Песков отметил, что, безусловно, США и другие страны предпринимают попытки нагло «давить на Китай», чтобы ограничить Пекин в возможностях в сотрудничестве с российской стороной.

«Но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать», — сказал Песков «Известиям».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая за действия против американской национальной безопасности.

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