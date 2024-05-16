Песков заявил о способности Китая противодействовать давлению США и других стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Китай достаточно силен, чтобы противодействовать давлению Соединённых Штатов и других стран.

Песков отметил, что, безусловно, США и другие страны предпринимают попытки нагло «давить на Китай», чтобы ограничить Пекин в возможностях в сотрудничестве с российской стороной.

«Но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать», — сказал Песков «Известиям».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая за действия против американской национальной безопасности.