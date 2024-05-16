Песков заявил о способности Китая противодействовать давлению США и других стран
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Песков отметил, что, безусловно, США и другие страны предпринимают попытки нагло «давить на Китай», чтобы ограничить Пекин в возможностях в сотрудничестве с российской стороной.
«Но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать», — сказал Песков «Известиям».
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая за действия против американской национальной безопасности.