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Военкор Манье: причин нападения на Фицо было очень много

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Бельгийский военкор Элайджа Манье в эфире RT предположил, кому могло быть выгодно нападение на премьера Словакии Роберта Фицо.

«Если мы посмотрим на (политику. — RT) Словакии при Роберте Фицо, то увидим ухудшение отношений с ЕС, сближение Словакии с Россией, позицию против поставок вооружений и боеприпасов на Украину, а также против вступления Украины в НАТО», — сказал он.

По словам Манье, это достаточный список мотивов, чтобы ополчиться на политика и попытаться его так жестоко убить.

Военкор также акцентировал внимание на непрофессионализм телохранителей Фицо, которые были недостаточно близко к нему, чтобы защитить.

Ранее сообщалось, что операция премьер-министра Словакии, который пережил покушение, длилась 3 часа 40 минут.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали.

Путин назвал премьера Словакии мужественным и сильным духом.

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