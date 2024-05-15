Военкор Манье: причин нападения на Фицо было очень много
«Если мы посмотрим на (политику. — RT) Словакии при Роберте Фицо, то увидим ухудшение отношений с ЕС, сближение Словакии с Россией, позицию против поставок вооружений и боеприпасов на Украину, а также против вступления Украины в НАТО», — сказал он.
По словам Манье, это достаточный список мотивов, чтобы ополчиться на политика и попытаться его так жестоко убить.
Военкор также акцентировал внимание на непрофессионализм телохранителей Фицо, которые были недостаточно близко к нему, чтобы защитить.
Ранее сообщалось, что операция премьер-министра Словакии, который пережил покушение, длилась 3 часа 40 минут.
Стрелявшего в Фицо мужчину задержали.
Путин назвал премьера Словакии мужественным и сильным духом.