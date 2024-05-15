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Эрдоган на фоне сообщений о заговоре заявил, что в Турции знают «кукловода»

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Власти Турции хорошо осведомлены о «кукловоде», стоящем за так называемым делом полицейских, которое связывают с заговором в рядах правоохранительных органов.
Эрдоган на фоне сообщений о заговоре заявил, что в Турции знают «кукловода»
  • AP

С таким заявлением на состоявшемся в парламенте заседании фракции правящей Партии справедливости и развития выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что власти республики в своё время «бросили вызов негодяям» из запрещённой в Турции организации ФЕТО, которые засели в полиции, в судебной системе и в армии, и намерены делать это впредь.

«Мы прекрасно знаем кукловода и того, кто написал эту пьесу», — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее газета Türkiye сообщила, что Эрдоган провёл экстренное заседание из-за предупреждения о готовящемся перевороте.

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