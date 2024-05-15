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Блинкен: США прорабатывают поставку новых систем ПВО Киеву

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон прорабатывает поставку новых систем ПВО Киеву.
Блинкен: США прорабатывают поставку новых систем ПВО Киеву
  • РИА Новости

«Что касается систем ПВО, то они являются для нас ключевым приоритетом», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что США «в срочном и приоритетном порядке» работают над тем, чтобы изыскать доступные системы ПВО и передать их Украине.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена может отправить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.

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