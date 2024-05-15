Bloomberg: США хотят направить Украине ещё одну систему Patriot
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, Вашингтон хочет направить одну систему, чтобы удовлетворить потребности Киева в средствах ПВО.
Кроме того, отмечается, что европейские союзники также работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов.
Ранее в Белом доме заявили, что США добиваются от союзников передачи ВСУ дополнительных ЗРК Patriot.
Также канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что решение о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot далось Берлину с трудом.