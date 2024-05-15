Bloomberg: США хотят направить Украине ещё одну систему Patriot

Администрация президента США Джо Байдена может отправить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон хочет направить одну систему, чтобы удовлетворить потребности Киева в средствах ПВО.

Кроме того, отмечается, что европейские союзники также работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов.

Ранее в Белом доме заявили, что США добиваются от союзников передачи ВСУ дополнительных ЗРК Patriot.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что решение о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot далось Берлину с трудом.