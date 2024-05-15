RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: США хотят направить Украине ещё одну систему Patriot

Короткая ссылка
Администрация президента США Джо Байдена может отправить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон хочет направить одну систему, чтобы удовлетворить потребности Киева в средствах ПВО.

Кроме того, отмечается, что европейские союзники также работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов.

Ранее в Белом доме заявили, что США добиваются от союзников передачи ВСУ дополнительных ЗРК Patriot.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что решение о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot далось Берлину с трудом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить