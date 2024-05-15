Захарова обвинила Запад в попытках вмешательства во внутреннюю политику Грузии

Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США произведут фундаментальный пересмотр отношений с Грузией, если в стране примут закон об иноагентах, является открытой угрозой, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РИА Новости

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Об этом сообщает Радио Sputnik. По её словам, это стопроцентное вмешательство других стран во внутреннюю политику суверенного независимого государства. Захарова добавила, что на Грузию идёт информационная атака. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённым Штатам придётся в корне пересмотреть отношения с Грузией, если там вступит в силу закон об иноагентах.