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Захарова обвинила Запад в попытках вмешательства во внутреннюю политику Грузии

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Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США произведут фундаментальный пересмотр отношений с Грузией, если в стране примут закон об иноагентах, является открытой угрозой, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова обвинила Запад в попытках вмешательства во внутреннюю политику Грузии
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщает Радио Sputnik.

По её словам, это стопроцентное вмешательство других стран во внутреннюю политику суверенного независимого государства.

Захарова добавила, что на Грузию идёт информационная атака.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённым Штатам придётся в корне пересмотреть отношения с Грузией, если там вступит в силу закон об иноагентах.

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