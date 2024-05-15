Breaking Defense: Швеция может направить войска на Украину по предложению НАТО

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон рассказал, что его страна готова рассмотреть возможность отправки военнослужащих на Украину, если такое предложение поступит от НАТО.

Слова министра передаёт издание Breaking Defense.

Йонсон подчеркнул, что в данный момент конкретного предложения по отправке военных на Украину от союзников по Североатлантическому альянсу нет.

«Если появится, мы сможем принять его на рассмотрение», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину. Он отметил, что Киев не просил об этом.