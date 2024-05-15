Breaking Defense: Швеция может направить войска на Украину по предложению НАТО
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Слова министра передаёт издание Breaking Defense.
Йонсон подчеркнул, что в данный момент конкретного предложения по отправке военных на Украину от союзников по Североатлантическому альянсу нет.
«Если появится, мы сможем принять его на рассмотрение», — сказал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину. Он отметил, что Киев не просил об этом.