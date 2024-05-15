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Breaking Defense: Швеция может направить войска на Украину по предложению НАТО

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Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон рассказал, что его страна готова рассмотреть возможность отправки военнослужащих на Украину, если такое предложение поступит от НАТО.
Breaking Defense: Швеция может направить войска на Украину по предложению НАТО
  • © AFP 2024 / Jonathan Nackstrand

Слова министра передаёт издание Breaking Defense

Йонсон подчеркнул, что в данный момент конкретного предложения по отправке военных на Украину от союзников по  Североатлантическому альянсу нет.

«Если появится, мы сможем принять его на рассмотрение», — сказал он. 

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину. Он отметил, что Киев не просил об этом. 

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