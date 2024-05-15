Путин отметил хорошую динамику в поставках российской сельхозпродукции в Китай

В поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР наблюдается хорошая динамика, отметил президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа».

«Хорошая динамика наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР», — сказал он.

При этом Путин отметил, что между нашими странами реализуются инициативы в инвестиционной и производственной сферах, устойчиво функционируют и набирают мощь транспортно-логистические коридоры.

Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и России вырос на 4,7%.

Также Путин заявил, что Россия ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты.