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Путин отметил хорошую динамику в поставках российской сельхозпродукции в Китай

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В поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР наблюдается хорошая динамика, отметил президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа».

«Хорошая динамика наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР», — сказал он.

При этом Путин отметил, что между нашими странами реализуются инициативы в инвестиционной и производственной сферах, устойчиво функционируют и набирают мощь транспортно-логистические коридоры. 

Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и России вырос на 4,7%.

Также Путин заявил, что Россия ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты.

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