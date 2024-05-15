Путин: Россия ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты
По его словам, сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности.
«Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты», — отметил Путин.
При этом он подчеркнул, что первоочередное значение для России имеет качество, эффективность развития всех сфер и рост благосостояния граждан.
Ранее Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в КНР.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти будут добиваться повышения доходов россиян.