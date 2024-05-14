Блинкен: выборы на Украине пройдут, когда граждане сочтут, что условия позволяют
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Об этом пишет РИА Новости.
На встрече со студентами политехнического института в Киеве Блинкен заявил, что украинцы «смогут использовать своё право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют».
Ранее телеканал CNN сообщал, что новости для Украины «не просто плохие» — они «ухудшаются с каждым днём», так как войска России в зоне СВО набирают темп продвижения, какого не было с марта 2022 года.