Блинкен: выборы на Украине пройдут, когда граждане сочтут, что условия позволяют

Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Об этом пишет РИА Новости.

На встрече со студентами политехнического института в Киеве Блинкен заявил, что украинцы «смогут использовать своё право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют».

Ранее телеканал CNN сообщал, что новости для Украины «не просто плохие» — они «ухудшаются с каждым днём», так как войска России в зоне СВО набирают темп продвижения, какого не было с марта 2022 года.