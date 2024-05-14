Богданов и посол Египта назвали недопустимой операцию Израиля в Рафахе
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Об этом сообщается на сайте МИД России.
Стороны подтвердили необходимость активизации международных усилий в целях скорейшего прекращения огня в секторе Газа.
«Была также подчёркнута недопустимость проведения израильской военной операции в густонаселённом палестинском городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.
Ранее в ООН сообщили о том, что Рафах покинули около 110 тыс. человек.