Богданов и посол Египта назвали недопустимой операцию Израиля в Рафахе

Замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари на встрече подчеркнули недопустимость проведения Израилем военной операции в Рафахе.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Стороны подтвердили необходимость активизации международных усилий в целях скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

«Была также подчёркнута недопустимость проведения израильской военной операции в густонаселённом палестинском городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее в ООН сообщили о том, что Рафах покинули около 110 тыс. человек.