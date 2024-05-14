Политолог Дудчак: будущего у Украины при таком режиме нет

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал утверждённый Советом ЕС план для Украины по реформам для получения €50 млрд от Евросоюза.

По словам политолога, часть этих денег идёт в виде грантов, но в основном в виде кредитов.

«Европу принудили поддержать жизнеспособность этого мёртвого по сути организма. На поддержку колониальной администрации идут в основном эти деньги, чтобы они могли существовать», — считает эксперт.

При этом, по его словам, американцы зарабатывают «в основном на продаже вооружений и на помощи самим себе, а Европа тянет этот режим в принципе, обеспечивая его существование».

«Вряд ли эти деньги чем-то помогут Украине. Промышленность убита, а остатки переведены на военные нужды. Будущего у Украины при таком режиме и при таком способе функционирования всё равно нет. Это просто территория под внешним коллективным управлением», — заключил Дудчак.

Ранее Совет ЕС утвердил план Украины по реформам для получения €50 млрд.