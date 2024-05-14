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Бортников: ФСБ поддерживает отношения с 263 иностранными спецслужбами

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Федеральная служба безопасности России поддерживает партнёрские отношения более чем с 260 спецслужбами из 122 стран мира.
Бортников: ФСБ поддерживает отношения с 263 иностранными спецслужбами
  • globallookpress.com

С таким заявлением выступил в ходе консультаций в Совете Федерации кандидат на пост главы ФСБ Александр Бортников.

По его словам, в рамках ведения международной деятельности ФСБ уполномочена решать вопросы с партнёрскими спецслужбами многих стран мира.

«На сегодняшний день мы поддерживаем официальные отношения с 263 спецслужбами из 122 государств», — цитирует его ТАСС.

Также в ходе своего выступления Бортников сообщил, что деятельность зарубежной агентуры в России представляет угрозу безопасности страны.

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