Бортников: ФСБ поддерживает отношения с 263 иностранными спецслужбами
- globallookpress.com
С таким заявлением выступил в ходе консультаций в Совете Федерации кандидат на пост главы ФСБ Александр Бортников.
По его словам, в рамках ведения международной деятельности ФСБ уполномочена решать вопросы с партнёрскими спецслужбами многих стран мира.
«На сегодняшний день мы поддерживаем официальные отношения с 263 спецслужбами из 122 государств», — цитирует его ТАСС.
Также в ходе своего выступления Бортников сообщил, что деятельность зарубежной агентуры в России представляет угрозу безопасности страны.