Песков: Кремлю известно о визите Блинкена на Украину и о нервозности в Киеве
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«Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве», — сказал Песков.
По его словам, нервозность также испытывают в столицах Европы и в Вашингтоне.
Ранее стало известно, что Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. В ходе своего визита в Киев он заявил, что новый пакет вооружений для Украины уже «в пути».