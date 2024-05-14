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Песков: Кремлю известно о визите Блинкена на Украину и о нервозности в Киеве

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал визит главы американского Госдепа Энтони Блинкена в Киев. Он отметил, что российской стороне известно о его приезде в столицу Украины, а также о нервозности киевского режима.
Песков: Кремлю известно о визите Блинкена на Украину и о нервозности в Киеве
  • AP
  • © Brendan Smialowski

«Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве», — сказал Песков.

По его словам, нервозность также испытывают в столицах Европы и в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. В ходе своего визита в Киев он заявил, что новый пакет вооружений для Украины уже «в пути».

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