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FT: ЕС и Молдавия заключат соглашение по обороне на следующей неделе

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Евросоюз и Молдавия планируют заключить на следующей неделе соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, пишет Financial Times.

Британская газета ссылается на проект документа.

По данным FT, Кишинёв усилит обмен разведанными с Евросоюзом и сможет участвовать в совместных военных учениях.

Молдавия также присоединится к совместной программе закупок вооружений в рамках ЕС.

Как отмечается, эти меры стороны принимают для «защиты от иностранных манипуляций, киберугроз и террористической опасности».

В публикации говорится, что европейские дипломаты в ближайшие дни обсудят документ, а согласовать его могут уже на следующей неделе.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Молдавия может вступить в ЕС до 2030 года, если Кишинёв реформирует правосудие и докажет приверженность правовому государству.

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