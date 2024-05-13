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Белый дом отказался комментировать формирование нового правительства России

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Администрация США в данный момент не может комментировать информацию о формировании нового правительства России,

Об этом на брифинге сказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

«Мы примем всё, будем поддерживать Украину вместе с коалицией стран и увидим, что произойдёт», — заявил представитель Белого дома.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ сказал, что предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны России является плохой новостью для Киева.

Позже депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил, что предложение о назначении Белоусова министром обороны России «выглядит трагичным» для Украины.

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