Белый дом отказался комментировать формирование нового правительства России

Администрация США в данный момент не может комментировать информацию о формировании нового правительства России,

Об этом на брифинге сказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

«Мы примем всё, будем поддерживать Украину вместе с коалицией стран и увидим, что произойдёт», — заявил представитель Белого дома.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ сказал, что предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны России является плохой новостью для Киева.

Позже депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил, что предложение о назначении Белоусова министром обороны России «выглядит трагичным» для Украины.