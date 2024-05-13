Белый дом отказался комментировать формирование нового правительства России
Об этом на брифинге сказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.
«Мы примем всё, будем поддерживать Украину вместе с коалицией стран и увидим, что произойдёт», — заявил представитель Белого дома.
Ранее украинский экономист Алексей Кущ сказал, что предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны России является плохой новостью для Киева.
Позже депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил, что предложение о назначении Белоусова министром обороны России «выглядит трагичным» для Украины.