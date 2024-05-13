Onet: в Польше могли похитить выделенные на кампанию StopRussiaNow деньги

В Польше около 23 млн злотых (около $5,8 млн), выделенных на антироссийскую кампанию StopRussiaNow, попали в карманы так называемых «золотых мальчиков» из партии «Право и справедливость», пишет портал Onet.

Журналисты утверждают, что деньги попали в руки Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого Мариуша Хлопика и сотрудника президента Анджея Дуды Петра Палки.

Антироссийская кампания была инициирована в марте 2022 года предыдущим правительством, а её подрядчиком назначили Bank Gospodarstwa Krajowego, который без тендера выбрал для проведения кампании «небольшое и не очень известное агентство Tak Dzień Group», пишет портал.

«Большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть присвоена не по назначению», — говорится в материале.

Сейчас Высшая контрольная палата Польши готовит заявление в прокуратуру по этому поводу, пишут журналисты.

В январе журналисты Onet обнаружили нестыковки в ситуации с контрактом на поставки Украине карабинов Grot. Об этой сделке ранее сообщал бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак. Вместе с этим производитель оружия Polish Armaments Group рассказал, что никакого заказа не было. Журналисты пришли к выводу, что «министр Блащак лгал» о контракте.