Onet: в Польше могли похитить выделенные на кампанию StopRussiaNow деньги
Журналисты утверждают, что деньги попали в руки Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого Мариуша Хлопика и сотрудника президента Анджея Дуды Петра Палки.
Антироссийская кампания была инициирована в марте 2022 года предыдущим правительством, а её подрядчиком назначили Bank Gospodarstwa Krajowego, который без тендера выбрал для проведения кампании «небольшое и не очень известное агентство Tak Dzień Group», пишет портал.
«Большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть присвоена не по назначению», — говорится в материале.
Сейчас Высшая контрольная палата Польши готовит заявление в прокуратуру по этому поводу, пишут журналисты.
В январе журналисты Onet обнаружили нестыковки в ситуации с контрактом на поставки Украине карабинов Grot. Об этой сделке ранее сообщал бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак. Вместе с этим производитель оружия Polish Armaments Group рассказал, что никакого заказа не было. Журналисты пришли к выводу, что «министр Блащак лгал» о контракте.