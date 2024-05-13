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Более 140 нелегалов пытались пересечь реку на границе Польши и Белоруссии

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Более 140 человек пытались незаконно пересечь реку Пшевлока, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

Об этом сообщает Пограничная стража Польши.

«Пограничники и солдаты Польской армии отразили попытку незаконного пересечения границы группой из более чем 140 человек», — говорится в сообщении в соцсетях.

Отмечается, что мигранты вели себя агрессивно, бросали ветки деревьев и камни в сторону патрулей пограничников.

Ранее стало известно, что Польша планирует выделить около $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией.

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