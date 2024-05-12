Посол Канады назвала отношения Москвы и Оттавы наихудшими за всё время

Отношения между Россией и Канадой сейчас наихудшие за всю историю, заявила канадский посол в Москве Сара Тейлор в интервью СВС.

«Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю», — цитирует её РИА Новости.

По словам дипломата, Канада ведёт политику «ограниченного взаимодействия» с Россией, в связи с чем, в частности, она сама не присутствовала на инаугурации президента России Владимира Путина.

Посол России в Канаде Олег Степанов ранее отмечал, что исключать возможность понижения уровня дипломатических отношений с Оттавой в случае изъятия Канадой российских активов нельзя.