Военная полиция России в Сирии блокировала колонну «коалиции» из шести Bradley
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Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Инцидент произошёл 8 мая в 12:00 в районе населённого пункта Сармоак-Фаукани (провинция Хасеке).
«Подразделением военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП Bradley и двух пикапов. В дальнейшем колонна «коалиции» развернулась и убыла обратном направлении», — сообщили в ЦПВС.
Ведомство подчеркнуло, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.
Вместе с этим за последние суди ВКС России поразили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур (провинция Хомс). Уничтожены не менее шести боевиков, а также склад боеприпасов.