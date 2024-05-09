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Военная полиция России в Сирии блокировала колонну «коалиции» из шести Bradley

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Российская военная полиция в Сирии блокировала колонну «международной антитеррористической коалиции» из шести БМП Bradley и двух пикапов. Колонна «коалиции» после этого развернулась и уехала.
Военная полиция России в Сирии блокировала колонну «коалиции» из шести Bradley
  • © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Инцидент произошёл 8 мая в 12:00 в районе населённого пункта Сармоак-Фаукани (провинция Хасеке).

«Подразделением военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП Bradley и двух пикапов. В дальнейшем колонна «коалиции» развернулась и убыла обратном направлении», — сообщили в ЦПВС.

Ведомство подчеркнуло, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

Вместе с этим за последние суди ВКС России поразили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур (провинция Хомс). Уничтожены не менее шести боевиков, а также склад боеприпасов.

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