Генерал Холт заявил об угрозе терактов в США из-за неконтролируемой миграции

Бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт заявил, что неконтролируемая миграция в США и бездействие Вашингтона приведут к тому, что в страну проникнут террористы.

«У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга», — сказал он в эфире Newsmax.

По его словам, происходящее является отличным прикрытием для будущих событий.

В марте сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что США столкнулись с самой большой угрозой терактов со времён 11 сентября 2001 года. По его мнению, это связано с миграционным кризисом.

Политик обвинил администрацию Джо Байдена в бездействии на фоне проблем с миграцией, которая несёт террористическую угрозу для американцев.