RT в Telegram
Подпишись

Генерал Холт заявил об угрозе терактов в США из-за неконтролируемой миграции

Короткая ссылка
Бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт заявил, что неконтролируемая миграция в США и бездействие Вашингтона приведут к тому, что в страну проникнут террористы.
Генерал Холт заявил об угрозе терактов в США из-за неконтролируемой миграции
  • AP

«У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга», — сказал он в эфире Newsmax

По его словам, происходящее является отличным прикрытием для будущих событий.

В марте сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что США столкнулись с самой большой угрозой терактов со времён 11 сентября 2001 года. По его мнению, это связано с миграционным кризисом.

Политик обвинил администрацию Джо Байдена в бездействии на фоне проблем с миграцией, которая несёт террористическую угрозу для американцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить