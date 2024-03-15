Сенатор Круз: США столкнулись с наибольшей угрозой терактов с 2001 года

Соединённые Штаты столкнулись с самой большой угрозой терактов со времён 11 сентября 2001 года, считает сенатор от штата Техас Тед Круз. По его мнению, это связано с миграционным кризисом.

«Террористическая угроза для нашей страны огромна, она больше, чем когда-либо после 11 сентября», — сказал Круз в эфире Fox News.

Политик обвинил администрацию Джо Байдена в бездействии на фоне проблем с миграцией, которая несёт террористическую угрозу для американцев.

«Это вторжение, и это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам», — утверждает Круз.

По мнению журналиста Такера Карлсона, США ждёт судьба Римской империи из-за нелегальных мигрантов.