Сенатор Круз: США столкнулись с наибольшей угрозой терактов с 2001 года
«Террористическая угроза для нашей страны огромна, она больше, чем когда-либо после 11 сентября», — сказал Круз в эфире Fox News.
Политик обвинил администрацию Джо Байдена в бездействии на фоне проблем с миграцией, которая несёт террористическую угрозу для американцев.
«Это вторжение, и это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам», — утверждает Круз.
По мнению журналиста Такера Карлсона, США ждёт судьба Римской империи из-за нелегальных мигрантов.