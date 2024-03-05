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Карлсон: США ждёт судьба Римской империи из-за нелегальных мигрантов

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США ждёт судьба Римской империи, к краху приведёт кризис с нелегальной миграцией и возможность службы в армии для неграждан.

Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.

«Как пал Рим?... В римской армии и её легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — заявил журналист.

При этом он подчеркнул, что с момента вступления в должность президента Джо Байдена США наводнили около 7,2 млн мигрантов.

По словам Карлсона, количество нелегалов превышает население 32 штатов.

Также экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что администрация Байдена может уничтожить США своей миграционной политикой.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Байден нагло лжёт, когда говорит о желании решить проблему с нелегальной миграцией в стране.

Кроме того, Маск назвал США убежищем для самых опасных преступников мира.

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