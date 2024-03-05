Макгрегор: администрация Байдена может уничтожить США своей миграционной политикой

Администрация президента США Джо Байдена может уничтожить страну своей миграционной политикой.

Такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

При этом он привёл в пример знаменитое выражение времён войны во Вьетнаме, согласно которому, чтобы спасти деревню, её приходится уничтожить.

«У меня такое впечатление, что у Вашингтона именно такой план: мы должны уничтожить страну, чтобы спасти её», — сказал Макгрегор.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Байден нагло лжёт, когда говорит о желании решить проблему с нелегальной миграцией в стране.