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Финляндия проверила цепочки поставок вооружений на случай конфликта

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Минобороны Финляндии проверило резервные цепочки поставок боевой техники и снаряжения на случай «долгосрочной кризисной ситуации». Об этом заявил замначальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.
Финляндия проверила цепочки поставок вооружений на случай конфликта
  • РИА Новости

«Нам нужно быть готовыми к долгосрочной кризисной ситуации. Некоторые из соглашений мы активировали, проверили все договорённости, протестировали закупки не только боеприпасов, но и других материалов», — сказал Хейсканен, передаёт Financial Times

По словам замначальника, финское военное ведомство проверило более 1 тыс. контрактов с частными компаниями. Они предполагают поставки боевой техники, снаряжения и предоставление услуг во время вооружённого конфликта.

«У нас нет военной экономики, однако сейчас мы чувствуем себя довольно уверенно», — подчеркнул Хейсканен.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила.

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