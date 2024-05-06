Финляндия проверила цепочки поставок вооружений на случай конфликта

Минобороны Финляндии проверило резервные цепочки поставок боевой техники и снаряжения на случай «долгосрочной кризисной ситуации». Об этом заявил замначальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

«Нам нужно быть готовыми к долгосрочной кризисной ситуации. Некоторые из соглашений мы активировали, проверили все договорённости, протестировали закупки не только боеприпасов, но и других материалов», — сказал Хейсканен, передаёт Financial Times.

По словам замначальника, финское военное ведомство проверило более 1 тыс. контрактов с частными компаниями. Они предполагают поставки боевой техники, снаряжения и предоставление услуг во время вооружённого конфликта.

«У нас нет военной экономики, однако сейчас мы чувствуем себя довольно уверенно», — подчеркнул Хейсканен.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила.