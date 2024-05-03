В Совфеде прокомментировали возможность отказа G7 от полной конфискации активов России

Сенатор Андрей Климов прокомментировал возможность отказа стран «Большой семёрки» от полной конфискации российских активов.

«Большая семёрка», вероятно, была вынуждена изменить планы на российские активы из-за давления со стороны западных юристов и финансистов. Они понимают, что конфискация обернулась бы для них негативными последствиями: во-первых, был бы нанесён удар по их деловой репутации, а во-вторых, это привело бы к краху и доллара, и евро, и других валют», — заявил Климов в беседе с газетой «Взгляд».

Как считает сенатор, теперь западные чиновники попробуют найти альтернативное решение, например использование доходов от российских активов, но если это пройдёт, то станет очередным нарушением.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников написала, что ряд мировых держав, в том числе Индонезия и Саудовская Аравия, обеспокоены будущим своих активов на Западе из-за ситуации с Россией.