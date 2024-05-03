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WP: военные США встревожены планами Китая по созданию плавучих АЭС

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Американские военные встревожены планами Китая по созданию плавучих атомных электростанций (АЭС), в Пентагоне опасаются, что с помощью таких реакторов КНР сможет обеспечивать энергоснабжение военных баз на своих искусственных островах в Южно-Китайском море.
WP: военные США встревожены планами Китая по созданию плавучих АЭС
  • AFP

Об этом пишет The Washington Post.

Командование США в Тихом океане и Госдепартамент опасаются, что такие намерения Китая «подорвут региональную безопасность и стабильность».

Адмирал Джон Акилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США, считает, что планируемое использование Китаем плавучих атомных электростанций «может иметь последствия для всех стран региона».

«Китайские государственные СМИ публично заявили о намерении Пекина использовать их для усиления своего военного контроля над Южно-Китайским морем», — сказал он. Военный утверждает, что это лишь усилит «незаконные территориальные претензии» Пекина.

В начале апреля стало известно, что военные чиновники США и Китая провели двухдневные рабочие консультации о предотвращении инцидентов в воздухе и на море, встречи состоялись на Гавайях.

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