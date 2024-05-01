Поляки вышли на митинг против втягивания страны в конфликт России и Украины

В Варшаве граждане Польши вышли на «Марш мира» против втягивания страны в российско-украинский конфликт.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов акции протеста — Польское антивоенное движение и партию «Безопасная Польша», — он начался в 12:00 (13:00 мск) в центре столицы.

Протестующие вышли на улицы с плакатами: «Это не наша война», «Нет войне».

По словам организаторов, в шествии приняли участие несколько сотен человек.

Ранее вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Киеву вернуть на Украину мужчин призывного возраста, покинувших её после начала СВО.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя его высказывание, отметила, что редкостные мрази в Польше готовы воевать до последнего украинца.