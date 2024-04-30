Послу России в Душанбе вручили ноту за якобы нарушение прав граждан Таджикистана

Послу России в Душанбе Семёну Григорьеву вручили ноту в МИД Таджикистана за якобы нарушение прав граждан республики.

«Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова сотрудника департамента информации внешнеполитического ведомства.

Ранее Таджикистан рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

Также в Департаменте информации МИД Таджикистана заявили о проблемах при въезде граждан страны в Россию.