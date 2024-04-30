RT в Telegram
Подпишись

Послу России в Душанбе вручили ноту за якобы нарушение прав граждан Таджикистана

Короткая ссылка
Послу России в Душанбе Семёну Григорьеву вручили ноту в МИД Таджикистана за якобы нарушение прав граждан республики.

«Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова сотрудника департамента информации внешнеполитического ведомства.

Ранее Таджикистан рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

Также в Департаменте информации МИД Таджикистана заявили о проблемах при въезде граждан страны в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить