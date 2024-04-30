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Мадуро: США планируют и инициируют военные конфликты в мире

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Соединённые Штаты инициируют военные конфликты по всему миру: против России, Палестины, КНР, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Об этом он сказал в программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Television.

Как передаёт ТАСС, по его словам, Вашингтон спланировал ряд военных конфликтов, на которые было выделено $95 млрд.

Мадуро отметил, что война Украины против России спланирована в течение как минимум 20 лет, чтобы разрушить мощь России, но у Вашингтона не получилось это сделать.

Он добавил, что Россия в данный момент сильнее в экономике, политике, социальном, технологическом и военном плане.

Война в Палестине идёт, чтобы «утвердить власть сионизма на Ближнем Востоке», и США пытаются «развязать войну в Тайване против братского Китая», сказал Мадуро.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на совещании коллег из стран — участниц ШОС в Астане заявил, что США сначала создали, а теперь затягивают конфликт на Украине.

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