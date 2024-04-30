Журналист Карлсон опубликовал интервью с российским философом Дугиным

Журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным.

Интервью опубликовано на странице Карлсона в соцсети X.

Журналист назвал собеседника самым известным политическим философом и отметил, что власти Украины «убили его дочь».

Карлсон уточнил, что интервью было записано в Москве. При этом он не сообщил, когда именно оно состоялось.

Убийство Дугиной было совершено 20 августа 2022 года.

Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дугина ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.