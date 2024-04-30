RT в Telegram
Подпишись

Полянский: США стремятся к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере

Короткая ссылка
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты стремятся к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, пользуясь тем, что на Западе находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих государств, прежде всего Соединённых Штатов, прописались все основные IT-монополисты, Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура, то есть утрата странами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу.

Создаются предпосылки для тотального контроля над цифровой сферой, добавил Полянский.

В ноябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты и Европа запустили процессы, результатом которых может быть установление глобальной цифровой диктатуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить