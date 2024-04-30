Полянский: США стремятся к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты стремятся к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, пользуясь тем, что на Западе находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих государств, прежде всего Соединённых Штатов, прописались все основные IT-монополисты, Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура, то есть утрата странами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу.

Создаются предпосылки для тотального контроля над цифровой сферой, добавил Полянский.

В ноябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты и Европа запустили процессы, результатом которых может быть установление глобальной цифровой диктатуры.