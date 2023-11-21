Медведев заявил о создании Европой и США угрозы глобальной цифровой диктатуры

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты и Европа запустили процессы, результатом которых может быть установление глобальной цифровой диктатуры.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на третьем заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

«Не менее опасная ситуация сложилась в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Прежде всего Соединённые Штаты, в меньшей степени Европа решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные монополисты и социальные сети», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что очень многое, что в настоящий момент использует мир в этой сфере, сделано именно в этих регионах.

«И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура», — подчеркнул он, отметив, что в том числе это касается формирования выгодной определённым странам информационной повестки.

Медведев указал, что соответствующие элиты не гнушаются подкупом руководителей и сотрудников СМИ, а также цензурой со стороны американских IT-гигантов на медийных площадках.

Ранее президент России Владимир Путин назвал необходимым постоянно укреплять позиции страны в области искусственного интеллекта на собственной базе.