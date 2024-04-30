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Командование: убитый в Германии украинский военный оказался десантником

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Один из убитых в Германии военных из Украины был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады десантно-штурмовых Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в командовании данного подразделения.

Как передаёт РИА Новости, он был ранен в прошлом году в боях под Белогоровкой, после чего его отправили на лечение и реабилитацию в Германию.

Командование не назвало имени погибшего.

Ранее в МИД Украины заявили, что обнаруженные 27 апреля в ФРГ с колото-резаными ранами граждане Украины были военными.

Погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в ФРГ.

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