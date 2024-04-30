Командование: убитый в Германии украинский военный оказался десантником
Об этом сообщили в командовании данного подразделения.
Как передаёт РИА Новости, он был ранен в прошлом году в боях под Белогоровкой, после чего его отправили на лечение и реабилитацию в Германию.
Командование не назвало имени погибшего.
Ранее в МИД Украины заявили, что обнаруженные 27 апреля в ФРГ с колото-резаными ранами граждане Украины были военными.
Погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в ФРГ.