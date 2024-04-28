МИД Украины: найденные в ФРГ с колото-резаными ранами граждане были военными
Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
Как сказано в материале, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в ФРГ.
Консулы на Украине уточняют данные о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.
В феврале испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину.