МИД Украины: найденные в ФРГ с колото-резаными ранами граждане были военными

В МИД Украины заявили, что обнаруженные 27 апреля в ФРГ с колото-резаными ранами граждане Украины были военными.

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

Как сказано в материале, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в ФРГ.

Консулы на Украине уточняют данные о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

В феврале испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину.