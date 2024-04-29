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Торговое судно в Красном море получило повреждения

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что торговое судно, атакованное в Красном море, получило повреждения.
Торговое судно в Красном море получило повреждения
  • РИА Новости

Уточняется, что при этом никто из членов его экипажа не пострадал.

По данным управления, судно продолжает путь к следующему порту назначения.

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