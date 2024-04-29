Торговое судно в Красном море получило повреждения

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что торговое судно, атакованное в Красном море, получило повреждения.

Уточняется, что при этом никто из членов его экипажа не пострадал.

По данным управления, судно продолжает путь к следующему порту назначения.

Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили беспилотник MQ-9.