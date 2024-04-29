ЦПВС: самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство САР

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что самолёты коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений тремя парами истребителей F-15 и одной парой штурмовиков А-10 Thunderbolt», — рассказал Попов.

Он отметил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Ранее сообщалось, что ВС Сирии атаковали бронетехнику террористов в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии.