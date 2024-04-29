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Сенатор Джабаров подверг критике заявление США о переговорах по Украине

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о переговорах по Украине.
Сенатор Джабаров подверг критике заявление США о переговорах по Украине
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с «Лентой.Ру», если бы американская сторона хотела бы мира на украинской земле, то уже прекратила бы поставки киевским властям и побудила их к переговорам.

«Не помню, когда последний раз американцы действовали в соответствии с нормами международного права. Они поставляют оружие. Они продолжают разжигать конфликт. Если бы они хотели мира, то давно прекратили бы поставки и заставили Украину сложить оружие или начать переговоры с Россией, как минимум», — отметил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что США вместо всего этого предлагают продолжить войну и при этом говорят, что Россия должна действовать в соответствии с нормами международного права.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на готовность России к переговорам по Украине.

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