Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2

Немецкое правительство сообщило, что власти Германии передали киевским властям десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства ФРГ.

Также в пакет военных поставок киевскому режиму вошли системы ПВО Skynex, ракеты для уже переданных систем ПВО IRIS-T SLM и около 30 тыс. боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Вместе с этим украинские военные получили 7,5 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «добрая» дипломатия по выпрашиванию систем ПВО Patriot не сработала и он теперь переходит к жёсткому выпрашиванию этих систем.