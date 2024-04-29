Суд над Депардье по делу о домогательствах назначен во Франции на октябрь
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Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Уточняется, что разбирательство пройдёт в суде по уголовным делам первой инстанции.
«Его будут судить в октябре 2024 года за сексуальные посягательства, которые, вероятно, были совершены в сентябре 2021 года в ущерб двум жертвам на съёмках фильма «Зелёные ставни», — уточняет обвинение.
Ранее СМИ сообщали, что французская полиция увела Депардье на допрос по делу о сексуальных домогательствах.
В феврале стало известно, что против Депардье со стороны художника-постановщика, участвовавшей в съёмках фильма 2021 года, предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии.