RT в Telegram
Подпишись

США отсрочили санкции для ряда транзакций с российскими банками

США временно разрешили операции с банками из России в сфере энергетики

Короткая ссылка
В американском Министерстве финансов заявили, что власти Соединённых Штатов разрешили до 1 ноября 2024 года связанные с энергетикой транзакции с финансовыми учреждениями из России.
США отсрочили санкции для ряда транзакций с российскими банками
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское ведомство.

«Все транзакции... связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года», — говорится в документе.

Уточняется, что в соответствующий список попали, в частности, ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила о готовности властей США вводить санкции против китайских банков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить