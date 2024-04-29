США отсрочили санкции для ряда транзакций с российскими банками

США временно разрешили операции с банками из России в сфере энергетики

В американском Министерстве финансов заявили, что власти Соединённых Штатов разрешили до 1 ноября 2024 года связанные с энергетикой транзакции с финансовыми учреждениями из России.

AP

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское ведомство. «Все транзакции... связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года», — говорится в документе. Уточняется, что в соответствующий список попали, в частности, ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила о готовности властей США вводить санкции против китайских банков.