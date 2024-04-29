США отсрочили санкции для ряда транзакций с российскими банками
США временно разрешили операции с банками из России в сфере энергетики
- AP
- © Patrick Semansky
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское ведомство.
«Все транзакции... связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года», — говорится в документе.
Уточняется, что в соответствующий список попали, в частности, ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила о готовности властей США вводить санкции против китайских банков.