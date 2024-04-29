Жерара Депардье отпустили из-под стражи
- globallookpress.com
- © Hubert Boesl/dpa
Об этом BFMTV рассказал его адвокат Кристиан Сен-Пале.
«Содержание под стражей в полиции завершено», — отметил он, отказавшись сообщать какие-либо другие подробности.
Ранее СМИ сообщали, что французская полиция увела Депардье на допрос по делу о сексуальных домогательствах.
В феврале стало известно, что против Депардье со стороны художника-постановщика, участвовавшей в съёмках фильма 2021 года, предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии.