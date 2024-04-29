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Жерара Депардье отпустили из-под стражи

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Французский актёр Жерар Депардье покинул комиссариат полиции после многочасового допроса по делу о домогательствах.
Жерара Депардье отпустили из-под стражи
  • globallookpress.com
  • © Hubert Boesl/dpa

Об этом BFMTV рассказал его адвокат Кристиан Сен-Пале.

«Содержание под стражей в полиции завершено», — отметил он, отказавшись сообщать какие-либо другие подробности.

Ранее СМИ сообщали, что французская полиция увела Депардье на допрос по делу о сексуальных домогательствах.

В феврале стало известно, что против Депардье со стороны художника-постановщика, участвовавшей в съёмках фильма 2021 года, предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии.

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