Bild: в Гамбурге прошла демонстрация исламистов, требовавших создать халифат
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По данным Bild, участие в демонстрации, организованной 25-летним студентом Джо Ададе Боатенгом, приняли более 1 тыс. человек.
Примечательно, что акция была согласована с местными властями. Как сообщили в полиции Гамбурга, не было причин полагать, что демонстранты устроят беспорядки.
«Одних подозрений недостаточно для запрета», — отметила пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн.
Ранее сообщалось о трёх подростках, которых задержали в Германии по подозрению в подготовке теракта.