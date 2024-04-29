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Bild: в Гамбурге прошла демонстрация исламистов, требовавших создать халифат

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Массовая демонстрация исламистов прошла в городе Гамбург на севере Германии. Они выступили с призывом создать халифат.
Bild: в Гамбурге прошла демонстрация исламистов, требовавших создать халифат
  • Gettyimages.ru

По данным Bild, участие в демонстрации, организованной 25-летним студентом Джо Ададе Боатенгом, приняли более 1 тыс. человек.

Примечательно, что акция была согласована с местными властями. Как сообщили в полиции Гамбурга, не было причин полагать, что демонстранты устроят беспорядки.

«Одних подозрений недостаточно для запрета», — отметила пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн.

Ранее сообщалось о трёх подростках, которых задержали в Германии по подозрению в подготовке теракта.

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