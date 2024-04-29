Дипмиссия России не подтвердила, что россиянин убил двух украинцев в Германии

В российском Генеральном консульстве в Бонне заявили, что в настоящий момент всё ещё нет подтверждения того, что задержанный по подозрению в убийстве двух украинцев в немецком Мурнау является россиянином.

Как заявила российская дипломатическая миссия РИА Новости, в консульство пока не поступала информация о задержании россиянина в связи с данным делом.

«На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство. В сообщениях СМИ фигурирует слово «русский», — указали дипломаты.

В консульстве подчеркнули, что на немецкой территории проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, которые даже не являются гражданами России, при этом также есть люди с гражданством как России, так и ФРГ, которых «местные власти признают только в качестве граждан Германии».

Вместе с этим дипломаты заявили о намерении держать ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что найденные в ФРГ с колото-резаными ранами украинцы были военными.